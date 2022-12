Napoli, Giuntoli punta sul mercato tedesco: piacciono Sesko, Ndicka e Thuram

Il Napoli guarda in Germania e punta almeno tre giocatori giovani e di grande prospettiva che giocano proprio in Bundesliga. Il primo è quello di Marcus Thuram, finito nel mirino anche dell'Inter e del Milan, ma che Giuntoli potrebbe acquistare a parametro zero con l'intento di sostituire Lozano, futuro partente. Per l'attacco piace anche Benjamin Sesko, punta slovena di proprietà del Salisburgo che a 19 anni ha già attirato le attenzioni di diversi top club. Infine per la difesa occhi su Evan Ndicka, classe '99 che gioca nell'Eintracht Francoforte e prossimo avversario proprio degli azzurri in Champions League. A riportarlo è Tuttosport.