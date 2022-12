Napoli, il dott. Canonico sugli infortunati: "Kvaratskhelia è guarito, Rrahmani punta l'Inter"

Il medico azzurro Raffaele Canonico, intervistato dal Corriere dello Sport, ha presentato così il ritiro in Turchia che il Napoli svolgerà nei prossimi giorni per prepararsi alla ripresa del campionato: "Anche ad Antalya i piani saranno ad hoc: basati sullo storico degli ultimi mesi, cioè sugli infortuni e i fastidi. Sarà una preparazione alla ripresa delle attività, non un ritiro modello estivo. Lo stop reale non è andato oltre i 15 giorni. Con il mio vice, il dottor De Luca, coordineremo i test e l'elaborazione dei dati".

Sugli infortuni di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Amir Rrahmani Canonico ha infine aggiunto: "Kvaratskhelia è già rientrato in gruppo, la lombalgia è passata. Anche Osimhen ha smaltito un trauma alla zona lombare. Rrahmani? Procede spedito: puntiamo a riaverlo il 4 gennaio con l'Inter".