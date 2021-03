Napoli, il neurochirurgo su Osimhen: "Da curare non c'è niente. Faremo una nuova risonanza"

vedi letture

Ospite oggi di Radio Marte Alfredo Bucciero, neurochirurgo che ha visitato negli ultimi giorni Victor Osimhen dopo l'infortunio arrivato contro l'Atalanta, ha fatto il punto sulle condizioni dell'atleta: "L’ho visto martedì ed è in programma un nuovo controllo clinico e strumentale venerdì. È tornato ad allenarsi ma per mandarlo in campo bisogna avere la certezza che stia perfettamente. Faremo una nuova risonanza e si deciderà, ovviamente sempre sotto la supervisione dello staff del Napoli. Il discorso in questo momento è più preventivo che curativo: da curare non c’è niente. Stiamo controllando per poterlo inserire il prima possibile nel gruppo squadra. Non c’è niente di alterato, dobbiamo solo monitorare l’attività bioelettrica che di solito si sregola dopo un trauma cranico. Lui si sta allenando tranquillamente. Vogliamo avere noi la certezza che stia bene in campo".