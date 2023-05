Napoli, il Newcastle pronto a fare follie per Osimhen: in arrivo una prima offerta monstre

Il Napoli spera di strappare il rinnovo per un anno, con l'inserimento di una clausola, in modo da trattenere Victor Osimhen per un'altra stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che però bisognerà fare attenzione alle maxi-offerte d'ingaggio che arriveranno al nigeriano. In particolare occhio al Newcastle, che potrebbe presto formulare una prima offerta monstre. La qualificazione alla prossima Champions, però, ha rimpinguato le casse del club e soprattutto fatto alzare ulteriormente il livello degli obiettivi di mercato dei Magpies che adesso sono alla ricerca di un super colpo anche per accreditarsi come il nuovo top club del firmamento europeo.