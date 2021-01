Napoli, il piano è riavere Mertens al top per la Supercoppa. In campo già con l'Empoli

Dries Mertens si avvicina al rientro in campo secondo quanto rivela Radio Kiss Kiss. L'attaccante belga - che oggi si è allenato parzialmente in gruppo - potrebbe rivedere il terreno di gioco già contro l'Empoli, per pochi minuti, per poi giocare un po' di più contro la Fiorentina domenica prossima ed essere al top per la Supercoppa il 20 gennaio prossimo.