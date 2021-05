Napoli, il Porto tenta Conceicao con un rinnovo last minute ma De Laurentiis lo attende in Italia

Aurelio De Laurentiis ha deciso di rompere gli indugi e puntare forte su Sergio Conceicao in vista della prossima stagione, ma il suo approdo in azzurro non è stato ancora ufficializzato perché l'allenatore ieri sera ha incontrato i dirigenti del Porto che stanno provando a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza. Se tutto andrà come deve andare però, domani il tecnico è atteso a Roma dove dovrebbe incontrare il presidente in persona per limare i dettagli già sistemati da Mendes. Contratto di due anni da 4 milioni di euro, che grazie alla legge di stabilità significherebbero 5 lordi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.