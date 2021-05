Napoli, il prezzo di Osimhen (adesso) è giusto. L'attaccante protagonista tra presente e futuro

Ci sono pochi calcoli da fare. Se il Napoli vuole avere l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima Champions League, dovrà vincere le quattro gare che restano da giocare da qui al termine del campionato. Insomma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - la classifica attuale avverte che non ci saranno più bonus da poter spendere, a cominciare dalla trasferta di La Spezia, in programma sabato pomeriggio. Non si crederà, ma a tenere su il gruppo, ci sta pensando

Uomo in più - E a tenere su il gruppo, adesso, c'è Osimhen. I numeri raccontano che il centravanti nigeriano è andato in gol, consecutivamente, nelle ultime tre partite, ed è innegabile - si legge - che Gattuso si affiderà al suo attaccante per centrare l’obiettivo stagionale.

In evoluzione - La sua prima stagione napoletana verrà archiviata con qualche perplessità, Osimhen ha contato, finora, soltanto 20 presenze in campionato e 8 reti all’attivo. Prima l’infortunio alla spalla (rimediato con la Nigeria) e poi ad inizio gennaio la positività al Covid-19, l’hanno tenuto fuori 90 giorni. Da un paio di mesi, invece, è ritornato a disposizione e Gattuso sta prendendo atto della sua crescita e delle caratteristiche che lo stanno conquistando di partita in partita. Il bilancio del primo anno dipenderà molto dall’esito del campionato, dal futuro europeo di questo Napoli. La partecipazione alla Champions League eleverebbe le quotazioni della squadra in generale. Per Osimhen, comunque, ci sarà un futuro tutto azzurro. Con Lozano e Zielinski formerà la base di partenza per il Napoli che verrà.