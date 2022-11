Napoli, in definizione la tournée in Turchia: partenza per Antalya l'1 o il 2 dicembre

vedi letture

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sulla tournée che dovrebbe impegnare il Napoli a dicembre: il programma è in via di definizione ma i contratti non sono stati ancora firmati, però il Napoli ad Antalya dovrebbe andarci, eccome, partendo l'1 o il 2 dicembre e ci potrebbe restare per due settimane, forse un po’ meno. In Turchia è in fase di allestimento un mini-torneo al quale dovrebbero partecipare il Fatih Karagümrük, che ha Pirlo in panchina, probabilmente il Crystal Palace o il Fulham.