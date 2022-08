Napoli in pole per Ndombele: trattativa concreta e contatti fitti, il Tottenham vuole cederlo

vedi letture

Tanguy Ndombele è in uscita dal Tottenham. Da giorni, ormai, il centrocampista francese si allena a parte (come Lo Celso, Winks e Reguilon) perché Antonio Conte non lo ritiene parte integrante del progetto e per questo una sua cessione è altamente probabile, stando a quanto riferito da Sky Sports UK.



Trattativa concreta

La versione inglese dell'emittente satellitare fa sapere che il Napoli ha avviato i contatti con gli Spurs per assicurarsi l'ex Olympique Lione. C'è una trattativa seria, concreta, che va avanti tra tutte le parti in causa. Che sono al lavoro, perché la volontà di tutti combacia: Ndombele in azzurro è la soluzione giusta per un calciatore su cui le aspettative, in casa Tottenham, erano altissime.