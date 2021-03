Napoli, infortuni ed acciacchi: Gattuso pronto a due formazioni per Crotone e Juventus

Questa volta il Napoli non può prendersela con le nazionali. Ieri Dries Mertens è rimasto a riposo, evitando la terza gara di fila, lo stesso dovrebbe capitare a Lorenzo Insigne mentre Osimhen e Lozano hanno ritrovato nella stessa giornata minutaggio e soprattutto il gol. I problemi sono arrivati da Castel Volturno dove Gattuso ha perso David Ospina per un'infrazione al quarto dito della mano sinistra (verrà rivalutato la settimana prossima ma salterà Crotone, Juventus e probabilmente Sampdoria), ma anche Diego Demme che non s'è allenato per un'infiammazione tibiale da monitorare giorno per giorno ma che dovrebbe portare il tecnico in ogni caso a non rischiarlo per il Crotone (è anche tra i diffidati in vista della Juventus).

Contro il Crotone si profila dunque una formazione con diversi cambi rispetto alle ultime uscite e la formazione anche per l'infrasettimanale con la Juventus. Al di là di Meret e Bakayoko, che prenderanno il posto degli ultimi infortunati, la squalifica di Koulibaly e lo stop di Rrahmani (ieri s'è allenato a parte in gruppo) restringe le scelte ai soliti Maksimovic e Manolas. In attacco il tecnico invece potrebbe gestire comunque le forze in vista di Torino: Osimhen oggi rientrerà per candidarsi subito per il Crotone, per poi affidarsi all'esperienza di Mertens allo Stadium, così come a destra nella prima gara potrebbe toccare a Politano rimasto a Castel Volturno per poi lanciare dal primo minuto Lozano tre giorni dopo. Due formazioni molto diverse che le situazioni stanno suggerendo a Gattuso ed il suo staff.