Napoli, intesa totale col Paris Saint-Germain per Fabian: ecco cosa manca per chiudere

I contatti con il Paris Saint-Germain sono costanti, il trasferimento di Fabian Ruiz è ormai stato definito per una cifra intorno ai 22 milioni di euro più bonus.

Cosa manca per chiudere? Adesso, come sottolinea questa mattina il Corriere del Mezzogiorno, si attende solamente che prendano corpo le cessioni previste nella mediana di mister Galtier per poter definire il colpo spagnolo dal Napoli.