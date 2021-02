Napoli-Juventus, Insigne a caccia del 100esimo gol da un mese: astinenza iniziata coi bianconeri

L'ultimo gol messo a segno in questa stagione da Lorenzo Insigne risale al 17 gennaio, quasi un mese fa ormai, quando rifilò una doppietta alla Fiorentina. Dopo quella partita ci fu il match con la Juventus in Supercoppa ed è da lì che è cominciata l'astinenza del capitano del Napoli, sbagliando anche un calcio di rigore. Quegli ultimi due gol ai viola hanno portato il totale delle reti segnati in azzurro a 99, poi s'è bloccato. Dalla Juve alla Juve, anche oggi il numero 24 andrà a caccia del suo centesimo gol con la maglia della squadra per cui fa il tifo: riuscirà in questa partita importantissima a sbloccarsi?