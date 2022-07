Napoli, Kepa sempre più vicino: lo spagnolo ha già salutato i compagni, può arrivare martedì

Sono in corso dei contatti tra il Napoli e il Chelsea per chiudere la trattativa Kepa. A scriverlo è l’edizione online de La Repubblica che fa sapere che lo spagnolo ha già salutato i compagni ed è pronto ad arrivare in Italia. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha come obiettivo farlo arrivare in Italia entro martedì. Ancora qualche dettaglio riferito ai bonus da limare tra le due società, ma la strada è tracciata e Kepa è sempre più vicino al Napoli.