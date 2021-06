Napoli, Koulibaly può restare a vita in azzurro: la soluzione è spalmare l'ingaggio

Quale sarà il futuro di Kalidou Koulibaly? Ne parla questa mattina La Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea, il Napoli sta seguendo una politica di contenimento dei costi. E non può più permettersi un ingaggio lordo - quello del senegalese, il più pagato della squadra - di 11 milioni di euro, cioè oltre il 10 per cento dell’intero monte ingaggi. Il contratto del difensore scadrà nel 2023 e per assurdo proprio Koulibaly potrebbe mediare: da sempre legato alla città di Napoli - dove sono nati i suoi due figli - se non arrivasse una offerta importante (Carlo Ancelotti lo vorrebbe al Real Madrid, ma Florentino Perez asseconderà l’investimento?) potrebbe appunto discutere direttamente col presidente per decidere di restare a vita in azzurro, spalmando il proprio ingaggio su un contratto più lungo.