Roma, Ziolkowski è ad un passo. Per Echeverri serve l'apertura dei City al prestito

Continua ad andare avanti il mercato della Roma. Il prossimo innesto in arrivo per la formazione di Gian Piero Gasperini, a meno di clamorose novità, sarà quello di Jan Ziolkowski, difensore polacco del Legia Varsavia.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero il giocatore è ad un passo dalla maglia giallorossa. La Roma ha offerto per il suo cartellino 6 milioni di euro più 1,5 di bonus al club polacco e ha già l'ok del giocatore al trasferimento.

Va avanti anche la trattativa con il Manchester City per Claudio Echeverri, centrocampista argentino classe 2006. La dirigenza dei Citizens, però, ancora non ha aperto all'ipotesi di un'operazione in prestito con diritto di riscatto a 35 milioni di euro: ovvero la formula che vorrebbe la società della Capitale.

Ieri sono arrivati in Inghilterra alcuni emissari per cercare di sbloccare l'operazione.