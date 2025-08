TMW Juventus, considerata bassa l'offerta del Napoli per Miretti. Contatti continui fra le parti

Fabio Miretti continua a essere l'obiettivo del Napoli per il centrocampo. Nelle scorse ore le parti hanno parlato di una possibile proposta, ma in questo momento la richiesta della Juventus è superiore ai 15 milioni di euro, mentre gli azzurri non arrivano ancora a questa cifra. I contatti sono continui e non è detto che non ci possa essere - a breve - un rilancio.

Per ora la Juventus considera bassa la proposta per Miretti. Servirà quindi un nuovo round di discussioni per avere un accordo. Miretti sarebbe una buona soluzione anche per la lista di Serie A e UEFA, essendo cresciuto nel vivaio di un club italiano. Gli altri sono Meret, Contini, Buongiorno, Spinazzola, Mazzocchi, Zanoli, Lucca, Politano e Raspadori, con almeno un paio che potrebbero essere presto in partenza.

Negli scorsi Giovanni Branchini, suo agente, ha parlato così della situazione di Miretti. "C'è un interessamento del Napoli per lui. Noi stiamo chiaramente aspettando l'evoluzione perché i club hanno iniziato a parlarsi. Lui gioca nella Juventus da quando ha 9 anni, il 3 di agosto ne compie 22... Ha 100 partite in Serie A, 75 nella Juve e ora aspetta che venga presa una decisione che, dal nostro punto di vista, ci vede privilegiati perché essere contesi da Juventus e Napoli oggi è qualcosa che per un atleta anche meritevole come Fabio è già un bellissimo risultato".