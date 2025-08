Juve, Douglas Luiz dice sì al Nottingham Forest: si tratta su cifre e formula

Douglas Luiz resta uno dei principali casi di mercato per la Juventus, che registra l'accelerata del Nottingham Forest per rinforzare il proprio centrocampo. Il club inglese sta trattando l’acquisto del brasiliano, espressamente richiesto dal tecnico Nuno Espirito Santo: l'obiettivo del presidente Marinakis, secondo quanto riferito da Tuttosport, spinge per chiudere e parte da una proposta sui 33-34 milioni di euro, mentre la Juve - anche per questioni di bilancio - parte da una valutazione di 40 milioni.

Il centrocampista ex Aston Villa, comunque, avrebbe già dato il proprio gradimento alla destinazione e il suo agente, Kia Joorabchian, avviato i contatti per un contratto fino al 2030 da 5 milioni di euro netti più bonus. La trattativa con la Juventus non riguarda solo le cifre, ma anche la formula: i bianconero vogliono l’obbligo di riscatto, mentre il club inglese vorrebbe legarlo a obiettivi come la qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione. Su Douglas Luiz, in ogni caso, c’è anche l’interesse dell’Everton, destinazione che non sembra entusiasmare il giocatore, che continua a preferire il Nottingham.

Alla finestra c'è anche il Fenerbahçe, a facilitare la trattativa con il Forest però ci sono anche gli ottimi rapporti tra Edu Gaspar, ds del Nottingham, e l’entourage del giocatore. Gaspar è da tempo un estimatore di Luiz e due anni fa aveva provato a portarlo all’Arsenal. Inoltre, gli ottimi rapporti tra il già citato Marinakis e il nuovo dt juventino François Modesto – in passato legato al gruppo Olympiacos – potrebbero accelerare l’intesa.