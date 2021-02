Napoli, la strada Europea è come l'Everest: servono tre gol di scarto per passare il turno

La strada per proseguire il cammino in Europa per il Napoli è decisamente in salita. Dopo il 2-0 subito ieri in Spagna contro il Granada infatti, per avere la certezza di accedere agli ottavi, gli azzurri dovranno battere gli spagnoli con tre reti di scarto, quindi da 3-0 in poi (4-1, 5-2 ecc). Tutti gli altri risultati, a parte il 2-0 che farebbe proseguire la sfida ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, sono favorevoli al Granada che passerebbe così il turno anche perdendo per 1-0.