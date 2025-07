Napoli, le condizioni di McTominay non preoccupano ma resterà sotto osservazione

Inizia con una sconfitta a sorpresa il ritiro estivo del Napoli targato Antonio Conte. Nel primo test amichevole disputato a Dimaro-Folgarida, i campioni d’Italia sono stati superati per 2-0 dall’Arezzo, formazione toscana militante in Serie C. Un risultato inaspettato che, pur non allarmando lo staff tecnico, ha evidenziato quanto lavoro ci sia ancora da fare.

Tra le assenze più rilevanti ha spiccato quella del MVP della scorsa stagione Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, non è stato inserito nella distinta ufficiale e non ha preso parte alla gara a causa di un affaticamento muscolare.

Come riferito da Sky Sport, lo staff medico del Napoli ha optato per un approccio cauto: McTominay resterà sotto osservazione nei prossimi giorni, con l’obiettivo di monitorare l’evoluzione del problema e stabilire tempi di recupero più precisi. Al momento, comunque, non si registrano segnali di preoccupazione e la scelta di fermarlo è stata presa in via precauzionale, per evitare rischi in una fase così delicata della preparazione atletica.