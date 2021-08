Napoli, mezz'ora di colloquio tra Insigne e Spalletti: il capitano ha ribadito di voler restare

vedi letture

Mezz'ora di colloquio tra Luciano Spalletti e Lorenzo Insigne al primo vero incontro tra i due, con il tecnico che ha aspettato il suo capitano in ufficio dove, cordialmente, si sono intrattenuti per parlare del futuro. L'allenatore toscano ha ribadito la centralità del fantasista nel suo progetto tecnico e Insigne ha confermato l'assoluta volontà di restare. Domani è previsto l'incontro con De Laurentiis, nel corso del quale si parlerà ovviamente del rinnovo di contratto attualmente in scadenza nel 2022. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.