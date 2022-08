Napoli, Navas in guerra col PSG: Giuntoli aspetta ma la strategia è già pronta

Keylor Navas è l'ultimo grande obiettivo di mercato del Napoli che ora però dovrà attendere per capire l'esito della guerra in atto tra il portiere e il PSG. Al giocatore non dispiacerebbe approdare in azzurro, anche in chiave Nazionale, ma non ha nessuna intenzione di favorire i francesi perché ritiene di essere stato trattato male e non solo per la scelta di affidare la titolarità a Donnarumma. Giuntoli non vuole inserirsi nella vicenda e dunque dovrà attendere ancora per comprendere la volontà del PSG. Il Napoli potrebbe favorire l'uscita del portiere scontando la richiesta per Fabian Ruiz fino a 20 milioni di euro, favorendo così il potenziale passaggio dello spagnolo fuori dal progetto alla corte di Galtier. Se tutto dovesse andare come spera il Napoli, presto Navas potrebbe firmare un accordo biennale da 5 milioni netti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.