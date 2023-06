Napoli, niente Italiano: De Laurentiis ci riprova per Luis Enrique

Non sarà Vincenzo Italiano il successore di Luciano Spalletti. E' bastato l'incontro con la proprietà per chiarire strategie ed ambizioni e decidere così di continuare con la Fiorentina avendo anche un altro anno di contratto. Le parole di Aurelio De Laurentiis di mercoledì, nonostante la stima verso Italiano, si sono rivelate sincere: "Italiano è un bravissimo allenatore, ma è impegnato con la Fiorentina. Non è corretto andare a rompere gli equilibri in un club di amici, che la pensano come me, che fanno le battaglie con me. Poi se Italiano dovesse decidere lui di rompere gli equilibri col suo club, allora io a quel punto potrei anche prenderlo in considerazione. Ma non è nella mia lista di 40 nomi", fu il passaggio del presidente del Napoli che continua a lavorare a più piste parallelamente.

I primi posti della lista

In queste ore torna d'attualità uno dei primi nomi fatti per il post-Spalletti: con Nagelsmann verso Parigi e la panchina del Tottenham sfumata, Luis Enrique per filosofia di gioco e internazionalità resta uno dei profili più graditi a De Laurentiis che dovrebbe fare un ultimo tentativo. Subito dopo c'è Christophe Galtier, cercato già prima dell'arrivo di Spalletti e abituato alle pressioni del PSG. A seguire c'è anche l'ex Roma Rudi Garcia, quest'ultimo però affiancato da tanti altri nomi che ADL vuole comunque ascoltare prima dell'affondo decisivo. Nella peggiore delle ipotesi non si andrà oltre una quindicina di giorni come indicato nell'ultima conferenza stampa.