Napoli, nuovo caso in allenamento: Gattuso allontana Mario Rui per la seconda volta

Il Napoli ieri con ogni probabilità ha perso un altro elemento in vista alla sfida col Bologna. Non si tratta però di un infortunio: come all'andata un girone fa finendo in tribuna insieme con Ghoulam, Rino Gattuso ha allontanato dall'allenamento Mario Rui, parso evidentemente non concentrato al 100% come richiesto dal tecnico azzurro. Gattuso ha sempre sottolineato che "non porta rancore" dopo provvedimenti di questo tipo, dimostrandolo con i fatti nei casi analoghi con Lozano, Ghoulam, Allan e lo stesso giocatore, ma difficilmente il portoghese sarà in campo nella sfida di domenica (avendo anche risparmiato Ghoulam a Reggio Emilia).

Sul fronte indisponibili invece Gattuso dovrebbe recuperare Victor Osimhen, che si allena regolarmente da giorni e che attende l'ultimo ok a livello neurologico per poter scendere in campo anche in match ufficiali. L'attaccante nigeriano è andato a segno per l'ultima volta proprio contro il Bologna, nella sfida d'andata, con il secondo gol in azzurro decisivo per portare via i tre punti con i rossoblù. Da lì poi la sosta con l'infortunio in nazionale, il Covid ed infine il colpo alla testa con l'Atalanta. Il suo impiego permetterebbe di gestire anche Mertens, costretto subito agli straordinari e parso affaticato ieri alla ripresa della preparazione insieme a Zielinski.