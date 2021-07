Napoli, Osimhen è la certezza: l'attaccante nigeriano partirà per il ritiro di Dimaro

Il Napoli riparte da una certezza in attacco. La formazione di Luciano Spalletti è pronta per iniziare una nuova stagione con Victor Osimhen che sarà il punto di riferimento della squadra. Elemento di assoluto valore rappresenterà il terminale offensivo nel 4-2-3-1 del mister toscano. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il nigeriano partirà per il ritiro di Dimaro dove, fin dal primo giorno, sarà a disposizione del nuovo allenatore.