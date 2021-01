Napoli, per Milik si può riaprire la pista Marsiglia ma serve uno sforzo da parte dei francesi

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Arkadiusz Milik si starebbe convincendo a sedersi al tavolo per trattare la sua partenza dal Napoli senza aspettare una potenziale chiamata da Torino o da altri club che già in passato si erano mossi senza poi stringere il colpo. Si può riaprire la pista che porta a Marsiglia, ovviamente nel caso in cui il club francese decida di superare la soglia dei 10 milioni offerti in precedenza e che per De Laurentiis non sono sufficienti per dare il via libera alla cessione. Con un piccolo rilancio e qualche bonus però, l'accordo potrebbe decollare, permettendo così al giocatore di ritrovare il campo e agli azzurri di prendere qualche milione da un giocatore che già ora potrebbe firmare per un'altra società in vista del prossimo giugno.