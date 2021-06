Napoli, primo colpo per Spalletti in vista: Giuntoli si avvicina a Basic del Bordeaux

Il Napoli è pronto a chiudere la prima operazione di mercato dell'era Spalletti. Giuntoli sta stringendo per l'acquisto di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux che ha già dato l'ok al trasferimento. Al momento si tratta sulla formula dell'affare, visto che gli azzurri lo vorrebbero in prestito con obbligo con i francesi che invece vogliono che nel caso, l'addio sia definitivo. 7-8 milioni è la cifra che vorrebbe spendere il club di De Laurentiis contro i 10 richiesti dai transalpini. Il Bordeaux prende tempo in attesa di eventuali offerte migliori, ma con il sì del giocatore in tasca, è solo questione di tempo prima che il croato si presenti alla corte di Luciano da Certaldo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.