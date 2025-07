Napoli, quarto giorno di lavoro nel ritiro di Dimaro: si rivede Buongiorno, out Gilmour

Il Napoli è al lavoro nel quarto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida. C'è anche Alessandro Buongiorno in campo, per la prima volta: il difensore ex Torino lavora a parte a bordo campo dopo l'operazione per groin pain. Inizia oggi l'iter di recupero in campo nella speranza di rivedere il giocatore in campo almeno nella fase finale del ritiro di Castel di Sangro

Al suo posto come centrale è arrivato nella giornata di ieri Sam Beukema, già in campo da ieri nella seduta pomeridiana. L'ex Torino dopo una breve prima parte in campo è rientrato in palestra, subito dopo è tornato sul terreno di gioco e ha lavorato ancora a parte.

Buongiorno non è l'unico a svolgere un allenamento differenziato. Anche Mathias Olivera, assente nella seduta di ieri, ha lavorato a parte. Assente, invece, Billy Gilmour, fermo da diversi giorni a causa di una sindrome retto-adduttoria.