Napoli, quella di Fabian può essere l'ultima uscita. Gaetano-Zerbin verso la permanenza

Fabian Ruiz al Paris Saint-Germain può essere l'ultima operazione in uscita del Napoli in questa finestra di calciomercato. A scriverlo, il quotidiano 'Il Mattino': Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin sono infatti destinati a restare e anche per Adam Ounas, al momento, non si registrano trattativa avanzate.