Napoli, rinnovo Insigne: De Laurentiis punta al ribasso per la permanenza del capitano

Il rinnovo di Lorenzo Insigne (scadenza giugno 2022) può diventare un problema per il Napoli? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: tra il Napoli e il suo calciatore più carismatico esistono distanze incalcolabili, perché una trattativa vera, autentica, al di là delle manifestazioni reciproche non è mai cominciata. L’ultima firma di Lorenzo Insigne risale al 17 aprile del 2017, con il capitano azzurro che firmò un ricco quinquennale da 4,5 milioni a stagione. Il Napoli oggi ha la necessità di rivedere il proprio monte-ingaggi, nel quale la voce Insigne incide (al lordo) per poco meno di dieci milioni: per questo De Laurentiis vorrebbe ritoccare, verso il basso, lo stipendio del fantasista.