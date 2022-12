Napoli, ripresi gli allenamenti a Castel Volturno: Sirigu in gruppo, personalizzato per Demme

Ripresa degli allenamenti per il Napoli che ha iniziato a preparare la sfida contro l’Inter che aprirà il 2023 partenopeo. La squadra di Spalletti, dopo una sessione di attivazione in palestra, ha svolto lavoro tecnico, allenamento aerobico e partitella a campo ridotto. Come riporta il sito ufficiale della società, Salvatore Sirigu si è allenato col gruppo mentre Diego Demme ha svolto lavoro personalizzato.