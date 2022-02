Napoli, Rrahmani: "Il Cagliari in casa gioca bene, oggi non dobbiamo snaturarci"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, prima della sfida contro il Cagliari all'Unipol Domus è intervenuto al microfono di Dazn: "Il Cagliari gioca molto bene in casa, noi dobbiamo fare il nostro gioco. Questo non dipende dall'avversario, sappiamo di dover fare il nostro gioco per arrivare ai tre punti: "