Napoli, Rrahmani sempre più colonna della difesa: il club farà uno sforzo per il rinnovo

Amir Rrahmani si è conquistato un ruolo sempre più importante all'interno delle gerarchie del Napoli, diventando la perfetta spalla di Kim. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, De Laurentiis in sede di trattativa per il rinnovo di contratto è pronto a fare uno sforzo economico importante per confermarlo al centro della difesa di Spalletti.