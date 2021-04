Napoli, senza margine d'errore: Gattuso con un solo risultato per la corsa Champions

Sarà una notte da dentro o fuori a Fuorigrotta. Il Napoli di Rino Gattuso ospita la Lazio, due punti sotto ma con la gara col Torino da recuperare, in un match senza margine d'errore: in palio c'è semplicemente il ruolo di prima inseguitrice alle spalle delle prime quattro ed i tre punti sono vitali per alimentare la corsa Champions, accorciando in particolare sul Milan sconfitto in casa dal Sassuolo e che rispetto alle altre ha un trend più altalenante. Anche il pareggio servirebbe poco ad entrambe che rischierebbero di eliminarsi virtualmente a vicenda.

Rino Gattuso dovrebbe proporre quattro novità rispetto alla sfida con l'Inter. A sinistra dovrebbe toccare ad Hysaj, al posto di Mario Rui, nella linea difensiva con Koulibaly, Manolas e Di Lorenzo, davanti a Meret scelta obbligata per l'infortunio di Ospina. In mediana out Demme per squalifica e quindi spazio a Bakayoko, reduce da mesi molto complicati, in coppia con Fabian. In attacco rientra dalla squalifica Lozano a destra, con Zielinski ed Insigne, ed in attacco dovrebbe rivedersi Mertens, favorito nel ballottaggio con Osimhen che li vede alternarsi in presenza del match infrasettimanale.