Napoli, senza rinnovo addio a Meret in estate. L'ombra di Caprile lo mette in discussione

Tiene banco in casa Napoli, oltre alla questione panchina, anche il futuro della porta. L'attuale portiere titolare Alex Meret è in scadenza il 30 giugno prossimo ma nel suo accordo c'è un'opzione di rinnovo automatico fino al 2025 al raggiungimento del 70% delle presenze con gli azzurri.

Di fatto è come se fosse scattato in automatico ma il suo agente nei tempi recenti ha già fatto capire, anche pubblicamente, di non volerlo sottoporre ad un'estate come la scorsa vissuta da Zielinski. In sostanza non si gioca con il contratto in scadenza: o prolunga per almeno altre due stagioni o chiederà la cessione.

Quella di un addio sembra un'eventualità tutt'altro che da scartare, visto che in estate a Napoli tornerà dal prestito Elia Caprile, che sta dando il suo contributo alla caccia alla salvezza dell'Empoli. La sua ombra rischia insomma di mettere in forte discussione il portiere del Napoli di tutte le ultime stagioni.