Napoli, sette giorni al gong: i calciatori in uscita e gli obiettivi in entrata

Tra una settimana la chiusura della sessione invernale di calciomercato

Ci siamo: tra una settimana chiuderà la cessione invernale di calciomercato e quasi tutte le squadre della nostra Serie A devono concludere ancora diverse operazioni, sia in entrata che in uscita. Di seguito il punto sul Napoli.

ACQUISTI

Giovanni Manna è in queste ore a Londra per provare a sbloccare tre trattative: il direttore sportivo del Napoli vorrebbe tornare da Londra con gli accordi per Billy Gilmour del Brighton, Romelu Lukaku del Chelsea e Scott McTominay del Manchester United: al momento, non è arrivata nemmeno una fumata bianca. Serve poi qualcosa sugli esterni, è stata presentata all'Hellas Verona una prima offerta per Tchatchoua: per chiudere l'accordo bisogna arrivare a quindici milioni di euro. Tanti calciatori ancora da prendere, si lavora anche sulle alternative anche se la trattativa per Amrabat della Fiorentina non è decollata. Piacciono Schouten e Bove.

CESSIONI

A una settimana dalla chiusura del calciomercato Victor Osimhen non è stato ancora ceduto. Un problema enorme, perché il suo mancato addio non ha permesso al calciomercato del Napoli di decollare. Dove andrà? Al momento nessuna trattativa calda, in Premier League ci pensa l'Arsenal. In uscita Mario Rui, che piace al San Paolo, e Folorunsho che spera di finire alla Lazio. Gianluca Gaetano è stato reintegrato in gruppo, ma se il Cagliari alza l'offerta può tornare in Sardegna. Con l'arrivo di David Neres non sembra esserci troppo spazio per Cyril Ngonge: Roma, Lazio e Bologna i club interessati. Cheddira è diretto all'Espanyol, Zerbin al Monza, Simeone cerca una soluzione: in questo momento non ci sono proposte concrete sul piatto.