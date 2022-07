Napoli, si ferma Zanoli: lieve lombalgia, oggi si è allenato in palestra. Fabian in gruppo

Si ferma Alessandro Zanoli. Il terzino del Napoli è affetto da una lieve lombalgia, come comunicato dal club azzurro nel report dell'allenamento odierno: "Zanoli ha effettuato lavoro preventivo in palestra per lieve lombalgia. Fabian ha svolto quasi tutto l’allenamento in gruppo e una parte personalizzato".