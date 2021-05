Napoli, Spalletti firma un biennale ma ha l'opzione per terzo e quarto anno

Nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità dell’ingaggio da parte del Napoli di Luciano Spalletti come allenatore. Come riportato da Sky Sport, il tecnico di Certaldo ha firmato un biennale, ma potrebbe volendo restare in azzurro per ben quattro stagioni. Accordo di due anni, infatti, ma con opzione per un terzo e un quarto anno 2,8 milioni netti a stagione in media (più bonus scudetto e Coppe).