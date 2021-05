Napoli, Spalletti in pole: ha accettato il ricco biennale proposto da De Laurentiis

In casa Napoli, dopo il caos delle scorse ore, sono in rialzo le quotazioni di Luciano Spalletti per la panchina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore dell’Inter resta il favorito. Ieri, De Laurentiis ha comunicato che il nuovo allenatore del Napoli sarà un italiano. Al momento, tutte le indicazioni portano all’ex tecnico dell’Inter, che intrattiene contatti col presidente del Napoli dallo scorso mese di gennaio.De Laurentiis lo sempre tenuto impegnato e non avendo ricevute offerte convincenti, Spalletti ha accettato l’attesa: guadagnerebbe 3 milioni di euro a stagione per 2 anni. Un’attesa he, probabilmente, lo premierà, perché il presidente napoletano sta per decidersi e non è escluso che possa annunciarlo nei prossimi due giorni, scrive la rosea.