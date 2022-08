Napoli, Spalletti su Ndombele: "Non si gioca da fermi, deve essere in grado di fare tot chilometri"

Nel corso della conferenza stampa successiva al successo del suo Napoli sul Monza per 4-0 Luciano Spalletti ha parlato dell'inserimento di Tanguy Ndombele, ultimo arrivo per il suo centrocampo, nel suo schieramento tattico: "È un calciatore che si può buttare dentro, perché sa giocare a calcio e conosce tutte e tre le posizioni perché ha giocato anche dietro alla punta. Ha qualità, riesce a vedere oltre il primo passaggio. Ha la capacità di verticalizzare sempre, deve però essere in grado di fare tot chilometri in una partita. Perché non si gioca da fermi, serve la disponibilità di sacrificarsi per i compagni ed è questo che ci aspettiamo da lui".

