Napoli, torna di moda Tsimikas: possibile contatto con il Liverpool nelle prossime settimane

Il Napoli torna su Kostas Tsimikas, terzino mancino di proprietà del Liverpool. Il giocatore, che era già nel mirino degli azzurri nelle scorse finestre di mercato, non è riuscito a ritagliarsi spazio ai Reds e per questo motivo Giuntoli lo sta seguendo nuovamente, in attesa di capire se gli inglesi lo metteranno sul mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport.