Napoli, tra Emerson e Firpo spunta Tierney: De Laurentiis potrebbe puntare sullo scozzese

Il Napoli cerca rinforzi a sinistra visto che né Mario Rui né Ghoulam hanno convinto fino a questo momento il tecnico Gattuso. Oltre al nome di Emerson Palmieri del Chelsea, che resta il preferito soprattutto perché non pagherebbe il bisogno di ambientarsi, e a Junior Firpo potenzialmente in uscita dal Barcellona, gli azzurri pensano anche a Tierney, scozzese di proprietà del Celtic che era già stato seguito da Giuntoli e che ora potrebbe tornare di moda come prospetto per il presente e per il futuro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.