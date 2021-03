Napoli, trattative per Zaccagni e Barak: due indizi che portano a Juric

Il Napoli è interessato da tempo a Mattia Zaccagni, ma l'affare con l'Hellas Verona per cui le trattative sono già in fase avanzata, potrebbe non essere l'unica. Infatti piace molto anche Antonin Barak, altro perno della mediana gialloblu. Un doppio indizio che potrebbe portare gli azzurri sulle tracce dell'attuale tecnico scaligero Ivan Juric, presente in una short list stilata da De Laurentiis che comprende anche Italiano e De Zerbi. Tutti e tre i tecnici arriverebbero in caso di mancato approdo in Champions. Se invece dovesse arrivare il quarto posto potrebbe arrivare un tecnico più affermato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.