Napoli, un acquisto in attacco per sostituire Insigne: torna di moda il nome di Deulofeu

La prossima estate, è chiaro, il Napoli dovrà effettuare un acquisto in attacco. Lorenzo Insigne andrà via, servirà dunque un esterno offensivo che possa sostituirlo. E, stando a quanto riportato da Tuttosport, ad oggi il nome che potrebbe essere più idoneo è quello di Gerard Deulofeu. L'ex Milan piace al Napoli già da tempo, tant'è che negli anni scorsi era finito nel mirino di Cristiano Giuntoli. Ora, a 28 anni, Deulofeu potrebbe avere l'esperienza giusta nel campionato italiano per rimpiazzare degnamente Insigne, senza trascurare che il prezzo è accessibile: 15 milioni di euro, si tratterà con l'Udinese.