Napoli verso una cessione top, Fabian Ruiz è l'indiziato numero uno

vedi letture

Fabian Ruiz è l'indiziato numero uno per lasciare il Napoli. Il club azzurro, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, dovrà fare un sacrificio e quello dello spagnolo sembra essere il meno doloroso. Il mercato, evidenzia il quotidiano, entrerà nel vivo dopo l'Europeo: al momento non ci sono offerte concrete, ma il calciatore iberico potrebbe dire addio alla società partenopea.