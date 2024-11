Napoli, vicino il rinnovo di Meret: il portiere friulano sarà blindato dagli azzurri

Rinnovo con blindatura in vista per Alex Meret. Il portiere friulano ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma già da tempo c'è la volontà di proseguire il rapporto insieme, come ha recentemente dichiarato anche il suo agente Federico Pastorello. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il futuro dell'ex Udinese e SPAL sarà ancora azzurro in quanto è ormai vicina l'intesa per il prolungamento contrattuale. Il giocatore ha convinto staff e ambiente con una stagione da grandissimo protagonista, l'ennesima.

Questo il calendario azzurro dei prossimi mesi:

Il 24/11/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Roma

Il 01/12/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Torino - Napoli

Il 05/12/2024 alle ore 21:00 - Coppa Italia, Lazio - Napoli

Il 08/12/2024 alle ore 20:45 - Serie A, Napoli - Lazio

Il 14/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Udinese - Napoli

Il 21/12/2024 alle ore 18:00 - Serie A, Genoa - Napoli

Il 29/12/2024 alle ore 15:00 - Serie A, Napoli - Venezia

Il 05/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Fiorentina - Napoli

Il 12/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Verona

Il 19/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Atalanta - Napoli

Il 26/01/2025 alle ore 18:00 - Serie A, Napoli - Juventus