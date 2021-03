Negativi tutti i test rapidi, l'Inter attende l'esito dei tamponi molecolari. E c'è il caso dei nazionali

La notizia della positività di D'Ambrosio ha fatto scattare in casa Inter tutte le procure mediche necessarie ad Appiano: tutto il gruppo squadra di Conte è in isolamento fiduciario. Giocatori e staff - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ieri hanno effettuato due giri di tamponi. I primi, rapidi, hanno dato tutti esito negativo. Per il risultato dei molecolari bisogna invece aspettare oggi. Oggi stesso, tra l’altro, i giocatori effettueranno comunque altri tamponi. E se tra oggi e domani il gruppo al completo risulterà negativo, allora Conte potrà ragionevolmente tirare un sospiro di sollievo in vista del Sassuolo. La speranza del tecnico è evitare quanto accaduto durante la sosta delle nazionali di ottobre, prima del derby d’andata con il Milan.

Capitolo Nazionali - L’isolamento fiduciario del gruppo Inter - che tra l’altro impone a Lukaku e compagni di mangiare da soli in camera aspettando l’allenamento - dura 14 giorni. Ieri il club, come da regolamento, ha comunicato all’Ats di Milano la positività di D’Ambrosio. E sarà l’Ats nei prossimi giorni, entro venerdì al massimo, a comunicare al club nerazzurro il da farsi con i nazionali, che da sabato sera in poi in teoria dovrebbero raggiungere le varie selezioni. L’Ats, per intendersi, potrebbe anche vietare ai giocatori di lasciare Milano. Ma è al momento è un’ipotesi remota: più probabile che, sulla scia di quanto avvenuto proprio ad ottobre, consenta gli spostamenti a patto di organizzare trasferimenti individuali. Nell’attesa, l’Inter non può che incrociare le dita.