Nel valzer delle grandi panchine c'è Dionisi: per Mediaset è in pole per il Napoli

Nel valer delle grandi panchine si inserisce ora Alessio Dionisi. Quarantuno anni, tecnico dell'Empoli capolista della Serie B, secondo Sportmediaset sarebbe il nome nuovo per la panchina del Napoli. Non solo: per l'emittente è proprio lui in questo momento il candidato più credibile alla panchina del Napoli per la prossima stagione. Ai dirigenti azzurri è piaciuto molto sia il suo modo di lavorare sia il suo modo di presentarsi, con l'aplomb giusto per sedersi sulla panchina di un grande club. Resta solo un piccolo dubbio legato all'eventuale qualificazione per la Champions League, eventualità che porterebbe De Laurentiis e i suoi collaboratori a esaminare un profilo un pochino più esperto tipo Paulo Fonseca. Ma le prestazioni dell'Empoli vengono esaminate con sempre maggiore attenzione nella sede azzurra e Dionisi piace sempre di più.