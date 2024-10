Nessuna lesione per Dybala: la Roma sorride e punta a riaverlo dopo la sosta

Nessuna preoccupazione in casa Roma per quanto riguarda le condizioni di Paulo Dybala. È questo quello che emerge dopo lo stop forzato prima del Monza da parte dell'argentino, che non è stato convocato per la gara dell'U-Power Stadium. Ripercorrendo le ultime sfide della Joya, contro l'Athletic era uscito al 45' per un fastidio all'adduttore, ma gli esami esclusero l'esistenza di una lesione.

Il fantasista rimase comunque precauzionalmente a riposo contro il Venezia e subentrò solamente a 20 minuti dal termine del match di Europa League contro l'Elfsborg in Svezia, prima di fermarsi nella rifinitura della vigilia per un dolore sempre nella zona dell'adduttore. Gli esami però, come riportato anche da Sky Sport, hanno ancora una volta confermato che non c'è nessuna lesione per lui.

Il paradosso dunque è che Dybala adesso si ferma anche se non si è veramente infortunato e questo potrebbe essere un limite in primis per lui, ma anche per Ivan Juric, che senza l'ex Juventus perde tanto in termini di fantasia e in termini di qualità offensiva. L'obiettivo qualificazione in Champions League passa dal numero 10 e non potrebbe essere altrimenti: i giallorossi hanno necessità di un'inversione di tendenza e di più presenze dal primo minuto per attaccare il quarto posto.