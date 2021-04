"Nessuno si ricorda dei gol se non servono a vincere". Rivedi Morata dopo Fiorentina-Juve 1-1

vedi letture

Alvaro Morata, attaccante della Juve oggi in gol, ha parlato ai microfoni di Sky dopo l'1-1 contro la Fiorentina: “Il gol? Alla fine non si ricorda nessuno come li fai se non portano alla vittoria. Abbiamo avuto la possibilità di farne altri ma non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto un atteggiamento migliore nel secondo tempo, ci farà vincere le prossime partite”.

Giocare senza punta è difficile, te ne accorgi che con te la Juve è diversa?

“Sono serio perché non mi piace non vincere. Stiamo passando un anno difficile. Non conta chi scende in campo e chi segna ma conta portare a casa risultati e quest’anno è duro e con tante difficoltà. Abbiamo fatto grandissime partite con atteggiamento da Juve. Oggi abbiamo mostrato di avere carattere e siamo andati vicino a vincerla”.