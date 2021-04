Niente mercato Galactico per il Madrid senza Superlega. Arriva Alaba? Esce un big

12 milioni a stagione per David Alaba. Cifre da Superlega, pur non giocandola, pur essendone i promotori. Perché il golpe miliardario è andato in fumo, sicché il Real Madrid dovrà cercar di far quadrare i conti con quel che c'è stato finora. Champions League e Liga, dunque, ma nonostante il crollo dei proventi dovuti alla pandemia, Florentino Perez ha deciso di spalancare il portafogli e di andare comunque all-in per prendere il centrale austriaco in scadenza dal Bayern Monaco. 80 milioni lordi complessivi per quattro stagioni, una cifra monstre. Come è possibile?

Via Ramos e Varane? Stupisce e sbalordisce l'ingaggio di Alaba, ma a fargli da contraltare potrebbero esserci uno o due maxi clamorosi addii. Sergio Ramos non ha ancora rinnovato e nonostante i recenti messaggi d'amore da parte di Florentino, continua a non metter nero su bianco. Raphael Varane è in scadenza nel 2022 ma le grandi d'Inghilterra, di cui parleremo più tardi, non mancano di mandargli messaggi d'amore. Sicché il gioco presto è fatto e l'esborso non sarebbe ingente per Alaba se soppesato da almeno un grande addio in difesa.

Modric ha rinnovato Nella ricostruzione del nuovo Madrid, ricco di debiti e di sogni, c'è un punto fermo. Luka Modric. "Luka ha già firmato o abbiamo comunque raggiunto un accordo da tanto tempo per il rinnovo", ha detto Florentino a riguardo. Nota lieta: quanto meno il croato ha accettato di prolungare al ribasso.

Vietato sognare Già. Ma al netto di uno per uno in difesa, di Modric che resta, di Gareth Bale che tornerà a pesare sulle casse madridiste, c'è la voglia dei Galacticos. E Florentino è stato chiaro a riguardo. “E’ impossibile pensare all’acquisto di Mbappé ed Haaland senza la Superlega, è questo non vale solo per il Real Madrid, è un discorso generale. Penso che nessuno si ammazzerà se non dovesse arrivare Mbappé la prossima estate, i tifosi sanno che stiamo facendo del nostro meglio e che se certe cose non accadono è perché sono impossibili".